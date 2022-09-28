При детонации боеприпасов в Белгородской области пострадали 14 человек

Ранее Гладков сообщил об обстрелах нескольких сел в Шебекинском городском округе. В частности, накануне, 27 сентября, он написал об обстреле села Зиборовка вооруженными силами Украины, а 23 сентября — об обстреле села Вознесеновка. В результате произошедшего никто не пострадал, только были обнаружены повреждения в нескольких домах.