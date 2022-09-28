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При детонации боеприпасов в Белгородской области пострадали 14 человек

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При взрыве боеприпасов в Валуйском городском округе Белгородской области пострадали 14 человек, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что снаряды сдетонировали из-за человеческого фактора. 

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — сказано в сообщении. 

Ранее Гладков сообщил об обстрелах нескольких сел в Шебекинском городском округе. В частности, накануне, 27 сентября, он написал об обстреле села Зиборовка вооруженными силами Украины, а 23 сентября — об обстреле села Вознесеновка. В результате произошедшего никто не пострадал, только были обнаружены повреждения в нескольких домах.

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 октября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных