При детонации боеприпасов в Белгородской области пострадали 14 человек
При взрыве боеприпасов в Валуйском городском округе Белгородской области пострадали 14 человек, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что снаряды сдетонировали из-за человеческого фактора.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее Гладков сообщил об обстрелах нескольких сел в Шебекинском городском округе. В частности, накануне, 27 сентября, он написал об обстреле села Зиборовка вооруженными силами Украины, а 23 сентября — об обстреле села Вознесеновка. В результате произошедшего никто не пострадал, только были обнаружены повреждения в нескольких домах.
Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 октября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.