Губернатор сообщил об обстреле села Зиборовка в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Зиборовка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Вместе с главой округа Владимиром Ждановым выехали на место. Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы», – написал он.
Глава региона добавил, что в школе сейчас обучение в очном формате не проводится, по предварительным данным, никто не пострадал.
23 сентября украинские военные обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, повреждения получили пять домовладений и три автомобиля. 18 сентября глава региона сообщил, что в 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 сентября.
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