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Губернатор сообщил об обстреле села Зиборовка в Белгородской области

Ведомости

Украинские военные обстреляли село Зиборовка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вместе с главой округа Владимиром Ждановым выехали на место. Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы», – написал он.

Глава региона добавил, что в школе сейчас обучение в очном формате не проводится, по предварительным данным, никто не пострадал.

23 сентября украинские военные обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, повреждения получили пять домовладений и три автомобиля. 18 сентября глава региона сообщил, что в 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных