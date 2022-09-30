В Белгороде сработала система ПВО
В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», – написал он.
Пострадавших и каких-либо разрушений нет, подчеркнул Гладков.
27 сентября украинские военные обстреляли село Зиборовка в Белгородской области, повреждения получили пять домовладений и два автомобиля, а 23 сентября – село Вознесеновка. 18 сентября глава региона сообщил, что в 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали до 7 октября.
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