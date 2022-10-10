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Минобороны: цели ударов по Украине были достигнуты

Ведомости

Цели массированного удара по Украине достигнуты, все намеченные объекты поражены, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале.

«Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны.

Также в министерстве заявили, что были отражены атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении – четыре ротные тактические группы предприняли попытки наступления в направлении села Кисловка Купянского района, Табаевки Харьковской области и Куземовки Луганской области. «Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники», – говорится в заявлении.

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В Минобороны также сообщили, что была предотвращена попытка переправы ВСУ на Краснолиманском направлении через реку Жеребец у Макеевки и Райгородка Луганской народной республики (ЛНР) и попытка наступления на Николаево-Криворожском направлении относительно населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области.

Министерство сообщило, что были поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, пять складов с вооружениями близ Северска, Авдеевки и Шевченко ДНР, Новоалександровки Запорожской области, Березнеговатого Николаевской области, две топливные базы у городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области.

У Белой Криницы Херсонской области сбит украинский МиГ-29, уничтожены шесть беспилотников, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и баллистическая ракета «Точка-У» над Высоким Херсонской области.

Утром 10 октября начались обстрелы Киева и других городов Украины – прилеты были зафиксированы в Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.

Обстрелы Украины произошли после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. 8 октября в результате этого произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием по ст. 205 УК РФ («Теракт»). По информации ведомства, погибли три человека. Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы. Он предложил рассматривать взрыв на Крымском мосту как удар по объекту критически важной гражданской инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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