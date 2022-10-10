Минобороны: цели ударов по Украине были достигнуты

Обстрелы Украины произошли после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. 8 октября в результате этого произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием по ст. 205 УК РФ («Теракт»). По информации ведомства, погибли три человека. Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы. Он предложил рассматривать взрыв на Крымском мосту как удар по объекту критически важной гражданской инфраструктуры.