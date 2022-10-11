В Минобороны сообщили о продолжении ударов по Украине

Во Львовской области было зафиксировано три взрыва, сообщил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. «На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал он в Telegram. О взрывах в самом Львове в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовой. Он уточнил, что ракетный удар пришелся по одному из объектов критической инфраструктуры, из-за чего 30% Львова осталось без электроэнергии, а в Сиховском и Франковском районах наблюдаются перебои с водоснабжением.