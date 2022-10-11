Газета
Политика

В Минобороны сообщили о продолжении ударов по Украине

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в сводке Минобороны страны, опубликованной в Telegram-канале.

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сказано в сообщении министерства.

Об обстрелах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО) 11 октября сообщали главы областей в Telegram-каналах и местные СМИ. Как сообщается в Telegram-канале «Политика Страны» интернет-издания «Страна.ua», по всей Украине объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой и Киевской области. О том, что в регионе есть попадания, утром в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Винницкой области Сергей Борзов. «В Винницкой области есть попадания. Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!», – написал он.

ТАСС со ссылкой на заявление на странице находящейся в Винницкой области Ладыжинской ТЭС в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил, на станции было повреждено энергетическое оборудование.

По словам главы Киевской области Алексея Кулебы, воздушная тревога в регионе длится уже более четырех часов, но работа ПВО еще не закончена, поэтому попросил граждан оставаться в укрытиях. Ранее он сообщал о двух сбитых ракетах. Об этом он писал в Telegram.

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий в Telegram-канале утром сообщал, что регион был атакован беспилотникаим «Shahed-136». «В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!», – написал он. Позднее Гамалий сообщил, что в регионе объявлена повторная воздушная тревога.

О работе систем ПВО в Николаевской области в своем Telegram-канале сообщил председатель администрации Виталий Ким. Тревоги объявлялись в регионе на протяжении всей ночи, в полдень Ким написал, что «еще в воздухе достаточно ракет. Работаем. Из укрытий не выходим».  

Во Львовской области было зафиксировано три взрыва, сообщил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. «На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал он в Telegram. О взрывах в самом Львове в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовой. Он уточнил, что ракетный удар пришелся по одному из объектов критической инфраструктуры, из-за чего 30% Львова осталось без электроэнергии, а в Сиховском и Франковском районах наблюдаются перебои с водоснабжением.

Усиленные обстрелы украинской территории начались 10 октября после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.

Как сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, в результате обстрелов 10 октября погибло 11 человек, пострадало 87 человек, а также было повреждено около 70 объектов, из них 29 – объекты критической инфраструктуры.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных