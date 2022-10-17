КПРФ назначила ответственных за создание отделений партии в новых регионах
Президиум ЦК КПРФ утвердил ответственных за создание Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений партии. В решениях президиума ЦК, с которыми ознакомились «Ведомости», рекомендуется сформировать организационный комитет для подготовки учредительной конференции каждого из новых четырех отделений.
Оргкомитеты возглавят депутаты Госдумы Казбек Тайсаев (в ДНР и ЛНР), Александр Ющенко (в Запорожской области) и Алексей Куринный (в Херсонской области). То, что эти депутаты возглавили оргкомитеты в новых регионах, не означает, что они будут руководить партийными ячейками на территориях, отметил источник в партии. Курировать создание отделений из Москвы будет первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.