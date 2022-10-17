КПРФ назначила ответственных за создание отделений партии в новых регионах

Оргкомитеты возглавят депутаты Госдумы Казбек Тайсаев (в ДНР и ЛНР), Александр Ющенко (в Запорожской области) и Алексей Куринный (в Херсонской области). То, что эти депутаты возглавили оргкомитеты в новых регионах, не означает, что они будут руководить партийными ячейками на территориях, отметил источник в партии. Курировать создание отделений из Москвы будет первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.