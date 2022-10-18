В Финляндии допустили конфискацию имущества россиян

Глава минобороны Финляндии добавил, что не стоит полагать, будто бы все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют угрозу национальной безопасности. В то же время, отметил он, «не нужно быть наивными». Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС.