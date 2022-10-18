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В Финляндии допустили конфискацию имущества россиян

Ведомости

Власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Об этом заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti. 

«Это возможно, если будет установлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого у нас существует», — подчеркнул министр.   

Кайкконен не стал отвечать на вопрос, находится ли сейчас эта инициатива на рассмотрении. При этом он уточнил, что право преимущественной покупки «уже использовалось в ряде случаев». 

Глава минобороны Финляндии добавил, что не стоит полагать, будто бы все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют угрозу национальной безопасности. В то же время, отметил он, «не нужно быть наивными». Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС. 

Ранее власти Финляндии уже изымали активы российских граждан и компаний, которые попали под санкции ЕС. По данным телеканала MTV Uutiset, речь идет об аресте активов на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных