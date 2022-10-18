В Финляндии допустили конфискацию имущества россиян
Власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Об этом заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti.
«Это возможно, если будет установлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого у нас существует», — подчеркнул министр.
Кайкконен не стал отвечать на вопрос, находится ли сейчас эта инициатива на рассмотрении. При этом он уточнил, что право преимущественной покупки «уже использовалось в ряде случаев».
Глава минобороны Финляндии добавил, что не стоит полагать, будто бы все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют угрозу национальной безопасности. В то же время, отметил он, «не нужно быть наивными». Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС.
Ранее власти Финляндии уже изымали активы российских граждан и компаний, которые попали под санкции ЕС. По данным телеканала MTV Uutiset, речь идет об аресте активов на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.