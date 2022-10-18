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Spiegel: главу службы по кибербезопасности ФРГ уволили из-за связей с Россией

Ведомости

МВД Германии приняло решение снять с должности президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома из-за работы в организации, которую подозревают в связях с российскими спецслужбами, передает Der Spiegel со ссылкой на неназванного представителя МВД.

Информация о том, что Шёнбома могут уволить из-за этого, появилась на прошлой неделе. Об этом сообщили газеты Handelsblatt, Spiegel и Bild со ссылкой на правительственные источники. Тогда в МВД сказали, что «изучают факты» и «рассматривают все варианты».

Поводом к дискуссии об увольнении главы BSI стал эфир программы ZDF Magazin Royale, в которой подробно рассказывалось об организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), соучредителем которой до 2016 г. был Шёнбом, и ее связях с российскими спецслужбами.

В частности, с 2020 г. в состав организации входит компания по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH), которую считают «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs. По информации Spiegel, ее основал бывший сотрудник КГБ. На сайте компании уточняется, что ее гендиректором является Андрей Чапаев, до 1991 г. он работал в научно-исследовательском подразделении КГБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных