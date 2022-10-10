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СМИ: главу службы кибербезопасности Германии сменят из-за связей с Россией

Ведомости

Президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Германии Арне Шёнбома могут снять с должности из-за работы в организации, которую подозревают в связях с российскими спецслужбами, об этом сообщили немецкие газеты Handelsblatt, Spiegel и Bild со ссылкой на правительственные источники. В МВД не подтвердили, но и не опровергли информацию об увольнении Шёнбома, в ведомстве сказали, что «изучают факты» и «рассматривают все варианты».

Поводом к дискуссии об увольнении главы BSI стал эфир программы ZDF Magazin Royale, в которой подробно рассказывалось об организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) и ее связях с российскими спецслужбами. Шёнбом был ее соучредителем и руководителем до 2016 г.

В частности, ассоциация подвергается критике за то, что с 2020 г. в ее состав входит компания по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH), которую считают «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs. По информации Spiegel, ее основал бывший сотрудник КГБ, который за свою работу лично получил почетную медаль от президента России Владимира Путина. На сайте компании уточняется, что ее гендиректором является Андрей Чапаев, до 1991 г. он работал в научно-исследовательском подразделении КГБ.

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Handelsblatt пишет, что действующего президента ассоциации Ханса-Вильгельма Дюнна также подозревают в тесных связях с Россией. Поводом для этого стал подписанный в апреле 2019 г. меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб. В свою очередь Дюнн отрицает обвинения в свой адрес. По его мнению, организация «зависит от поддержания международных линий диалога со всеми соответствующими субъектами», хотя некоторые из них могут быть и сотрудниками иностранных спецслужб.

Помимо этого, в состав организации также входят китайский производитель электроники Huawei, германские энергетические компании Eon, EnBW и Vatenfall, а также минздрав ФРГ и полицейский профсоюз.

Уточняется, что на этой неделе, в четверг, Шёнбом должен был выступить с презентацией годового отчета о состоянии его ведомства на федеральной пресс-конференции в Берлине вместе с главой МВД ФРГ Нэнси Файзер. Однако это мероприятие было отменено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных