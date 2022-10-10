СМИ: главу службы кибербезопасности Германии сменят из-за связей с Россией

В частности, ассоциация подвергается критике за то, что с 2020 г. в ее состав входит компания по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH), которую считают «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs. По информации Spiegel, ее основал бывший сотрудник КГБ, который за свою работу лично получил почетную медаль от президента России Владимира Путина. На сайте компании уточняется, что ее гендиректором является Андрей Чапаев, до 1991 г. он работал в научно-исследовательском подразделении КГБ.