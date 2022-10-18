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Европарламент призвал ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген до конца года

Ведомости

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призвали Совет ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону до конца этого года, сообщается на сайте ЕП.

«Европейский парламент призывает государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения», – говорится в сообщении.

По мнению депутатов, сохранение контроля на внутренних границах является дискриминацией, поскольку Болгария и Румыния уже давно выполнили необходимые условия для включения в Шенгенскую зону. Текущее положение дел также оказывает негативное влияние на граждан и единый рынок ЕС, считают в ЕП.

За принятие резолюции проголосовали 547 депутатов, против – 49, еще 43 воздержались. Отмечается, что с аналогичными призывами Европарламент последовательно выступал с 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных