Европарламент призвал ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген до конца года
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призвали Совет ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону до конца этого года, сообщается на сайте ЕП.
«Европейский парламент призывает государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения», – говорится в сообщении.
По мнению депутатов, сохранение контроля на внутренних границах является дискриминацией, поскольку Болгария и Румыния уже давно выполнили необходимые условия для включения в Шенгенскую зону. Текущее положение дел также оказывает негативное влияние на граждан и единый рынок ЕС, считают в ЕП.
За принятие резолюции проголосовали 547 депутатов, против – 49, еще 43 воздержались. Отмечается, что с аналогичными призывами Европарламент последовательно выступал с 2018 г.
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