Европарламент призвал ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген до конца года

По мнению депутатов, сохранение контроля на внутренних границах является дискриминацией, поскольку Болгария и Румыния уже давно выполнили необходимые условия для включения в Шенгенскую зону. Текущее положение дел также оказывает негативное влияние на граждан и единый рынок ЕС, считают в ЕП.