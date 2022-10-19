Президента Казахстана внесли в базу сайта «Миротворец»

В конце августа за слова о Крыме в базу «Миротворца» также попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».