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Президента Казахстана внесли в базу сайта «Миротворец»

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец», передает RT.

В карточке приводятся слова Токаева в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) 2019 г. Тогда президент Казахстана заявил, что власти республики «не называют то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в «мудрость, порядочность российского руководства».

В конце августа за слова о Крыме в базу «Миротворца» также попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».

По итогам референдума в 2014 г. Крым вошел в состав России. Как отмечал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных