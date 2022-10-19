Президента Казахстана внесли в базу сайта «Миротворец»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец», передает RT.
В карточке приводятся слова Токаева в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) 2019 г. Тогда президент Казахстана заявил, что власти республики «не называют то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в «мудрость, порядочность российского руководства».
В конце августа за слова о Крыме в базу «Миротворца» также попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».
По итогам референдума в 2014 г. Крым вошел в состав России. Как отмечал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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