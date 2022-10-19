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Дума приняла закон о повышении предельного возраста некоторых госслужащих

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность повышения до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для отдельных категорий руководителей в ведомствах, передает ТАСС.

Согласно положением законопроекта, изменения коснутся достигших предельного возраста пребывания на госслужбе (65 лет) чиновников, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей. Предельный срок службы составит 70 лет. Норма распространится в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

При этом на гражданских служащих, «замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ», при продлении срока службы не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности министров, глав силовых ведомств и других.

В пояснительной записке его необходимость объяснялась тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных