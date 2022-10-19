Дума приняла закон о повышении предельного возраста некоторых госслужащих
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность повышения до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для отдельных категорий руководителей в ведомствах, передает ТАСС.
Согласно положением законопроекта, изменения коснутся достигших предельного возраста пребывания на госслужбе (65 лет) чиновников, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей. Предельный срок службы составит 70 лет. Норма распространится в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
При этом на гражданских служащих, «замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ», при продлении срока службы не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности министров, глав силовых ведомств и других.
В пояснительной записке его необходимость объяснялась тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
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