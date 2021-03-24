Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для своих назначенцев

Документ вводит поправку в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — следует из документа. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.