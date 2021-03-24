Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для своих назначенцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности, министров, глав силовых ведомств и других. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Документ вводит поправку в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — следует из документа. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Согласно действующему законодательству, президент России назначает премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, глав ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональных прокуроров, полпредов в федеральных округах и ряд других высших должностных лиц.
Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму в конце января. В середине марта его одобрила Госдума. В пояснительной записке его необходимость объяснялась тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
В целом для госслужащих действует ограничение на занятие должностей до 65 лет, в исключительных случаях — до 70 лет.