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Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для своих назначенцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности, министров, глав силовых ведомств и других. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Документ вводит поправку в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — следует из документа. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно действующему законодательству, президент России назначает премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, глав ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональных прокуроров, полпредов в федеральных округах и ряд других высших должностных лиц.

Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму в конце января. В середине марта его одобрила Госдума. В пояснительной записке его необходимость объяснялась тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».

В целом для госслужащих действует ограничение на занятие должностей до 65 лет, в исключительных случаях — до 70 лет.

Ранее по теме: Дума разрешила назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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