Путин предложил разрешить назначенным им чиновникам работать после 70 лет
Президент России Владимир Путин в Госдуму законопроект, позволяющий назначенным президентом госслужащим работать на занимаемом посту после достижения ими возраста в 70 лет. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Изменение предлагается внести в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в тексте законопроекта.
По нынешнему законодательству предельный срок нахождения на госслужбе — 65 лет, однако он может быть продлен в исключительных случаях до 70 лет. «Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — объясняется необходимость снятия этого ограничения для назначаемым главой государства руководителей.
Согласно действующему законодательству, в частности, Конституции, президент России назначает премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, глав ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональных прокуроров, полпредов в федеральных округах и ряд других высших чиновников.
Для некоторых категорий госслужащих ограничение в 70 лет для продолжения работы уже снято. Так, в 2019 г. Госдума согласовала поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет. В то же время сейчас ректору МГУ Виктору Садовничему — 81 год. Он возглавляет университет с 1992 г.