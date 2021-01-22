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Путин предложил разрешить назначенным им чиновникам работать после 70 лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Госдуму законопроект, позволяющий назначенным президентом госслужащим работать на занимаемом посту после достижения ими возраста в 70 лет. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Изменение предлагается внести в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в тексте законопроекта.

По нынешнему законодательству предельный срок нахождения на госслужбе — 65 лет, однако он может быть продлен в исключительных случаях до 70 лет. «Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — объясняется необходимость снятия этого ограничения для назначаемым главой государства руководителей.

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Согласно действующему законодательству, в частности, Конституции, президент России назначает премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, глав ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональных прокуроров, полпредов в федеральных округах и ряд других высших чиновников.

Для некоторых категорий госслужащих ограничение в 70 лет для продолжения работы уже снято. Так, в 2019 г. Госдума согласовала поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет. В то же время сейчас ректору МГУ Виктору Садовничему — 81 год. Он возглавляет университет с 1992 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных