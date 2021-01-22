Путин предложил разрешить назначенным им чиновникам работать после 70 лет

Для некоторых категорий госслужащих ограничение в 70 лет для продолжения работы уже снято. Так, в 2019 г. Госдума согласовала поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет. В то же время сейчас ректору МГУ Виктору Садовничему — 81 год. Он возглавляет университет с 1992 г.