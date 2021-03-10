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Дума разрешила назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому назначаемые и снимаемые президентом чиновники, в частности, премьер, министры, полпреды, главы силовых ведомств, могут работать без возрастного ограничения в 70 лет, установленного для госслужащих. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Документ вводит поправку в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — пояснили в пресс-службе Госдумы.

В пояснительной записке к документу необходимость изменений оправдывается тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».

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Документ вступит в силу со дня официального опубликования. Он затронет лиц, назначаемых лично президентом. В их числе по действующему законодательству, в частности, Конституции, находятся премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры, главы ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональные прокуроры, полпреды в федеральных округах и ряд других высших чиновников. Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в конце января.

Согласно действующему законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе — 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. Так, в 2019 г. Госдума приняла поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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