Дума разрешила назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет

Согласно действующему законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе — 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. Так, в 2019 г. Госдума приняла поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет.