Дума разрешила назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому назначаемые и снимаемые президентом чиновники, в частности, премьер, министры, полпреды, главы силовых ведомств, могут работать без возрастного ограничения в 70 лет, установленного для госслужащих. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Документ вводит поправку в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — пояснили в пресс-службе Госдумы.
В пояснительной записке к документу необходимость изменений оправдывается тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
Документ вступит в силу со дня официального опубликования. Он затронет лиц, назначаемых лично президентом. В их числе по действующему законодательству, в частности, Конституции, находятся премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры, главы ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональные прокуроры, полпреды в федеральных округах и ряд других высших чиновников. Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в конце января.
Согласно действующему законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе — 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. Так, в 2019 г. Госдума приняла поправку об изменении возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Новым предельным возрастом для этих постов стали 80 лет.