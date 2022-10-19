В Израиле заявили об отсутствии планов поставлять оружие Украине
Израиль не намерен поставлять Украине вооружения, заявил министр обороны страны Бени Ганц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Израиля.
«Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений», — сказал Ганц на встрече с послами стран - членов Евросоюза. Министр добавил, что Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять Киеву оружие. Израиль не стал вводить односторонние санкции в отношении РФ, однако власти страны подчеркивали, что не станут их нарушать.
4 октября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский вновь озвучил позицию страны. По его словам, Израиль продолжит придерживаться западных санкций против РФ, но самостоятельно вводить их не будет, поскольку такие действия не прописаны в законодательстве государства.
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