В Израиле заявили об отсутствии планов поставлять оружие Украине

4 октября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский вновь озвучил позицию страны. По его словам, Израиль продолжит придерживаться западных санкций против РФ, но самостоятельно вводить их не будет, поскольку такие действия не прописаны в законодательстве государства.