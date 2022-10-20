Шольц: Германия освободилась от зависимости от российского газа

В марте Шольц заявил о возможности устранить зависимость Германии от российских энергоресурсов. При этом он отметил, что решение страны полностью отказаться от поставок энергоносителей приведет к более крупным тратам на энергоносители. Канцлер Германии также выступил против резкого эмбарго на поставки энергоносителей из России. Шольц заявил, что решение по остановке импорта должно быть взвешенным, поскольку оно окажет влияние на многие рабочие места в Германии.