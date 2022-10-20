Шольц: Германия освободилась от зависимости от российского газа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить потребление этого ресурса на 20%, сообщает ТАСС.
«Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%», — сказал Шольц во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге, подчеркнув, что страна к зиме «хорошо подготовлена».
В ходе своего выступления канцлер Германии поблагодарил граждан за экономию энергии. В марте в стране был запущен трехступенчатый план по экономии газа. Первый план предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа. В июне министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа, который подразумевает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». В рамках третьего этапа в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.
В марте Шольц заявил о возможности устранить зависимость Германии от российских энергоресурсов. При этом он отметил, что решение страны полностью отказаться от поставок энергоносителей приведет к более крупным тратам на энергоносители. Канцлер Германии также выступил против резкого эмбарго на поставки энергоносителей из России. Шольц заявил, что решение по остановке импорта должно быть взвешенным, поскольку оно окажет влияние на многие рабочие места в Германии.
Роберт Хабек заявил, что Германия планирует стать независимой от российских энергоносителей к 2024 г. По его словам, ФРГ с «молниеносной скоростью» избавляется от зависимости от российских энергоносителей.
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