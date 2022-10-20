В Запорожской области сообщили об отсутствии планов полной мобилизации
Проведение полной мобилизации в Запорожской области не планируется. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Нет, о таком речь пока не идет», — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.
Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В то же время власти Украины результаты референдумов не признали. Накануне, в ходе совещания с членами Совбеза, Путин заявил о регулярных обстрелах с украинской стороны, попытках терактов на территории России киевскими властями, а также о нежелании Украины возобновлять переговорный процесс.
В связи с этим глава государства ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.
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