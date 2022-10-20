В Запорожской области сообщили об отсутствии планов полной мобилизации

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.