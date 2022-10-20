В Лондоне сообщили об инциденте с российским истребителем над Черным морем
Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком Rivet Joint, не имевшим вооружений, в международном воздушном пространстве над Черным морем, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.
Инцидент произошел 29 сентября. Уоллес после этого выразил обеспокоенность российскому министру обороны Сергею Шойгу. Москва, в свою очередь, после проведенного расследования заявила 10 октября, что пуск ракет произошел из-за технической неисправности.
«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны России, наш анализ подтверждает, что это был сбой», – заявил Уоллес.
Министр также рассказал, что патрулирование над Черным морем было прекращено до 10 октября, а после получения ответа российской стороны было возобновлено, но уже при сопровождении истребителей, передает ТАСС.
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