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В Лондоне сообщили об инциденте с российским истребителем над Черным морем

Ведомости

Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком Rivet Joint, не имевшим вооружений, в международном воздушном пространстве над Черным морем, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

Инцидент произошел 29 сентября. Уоллес после этого выразил обеспокоенность российскому министру обороны Сергею Шойгу. Москва, в свою очередь, после проведенного расследования заявила 10 октября, что пуск ракет произошел из-за технической неисправности.

«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны России, наш анализ подтверждает, что это был сбой», – заявил Уоллес.

Министр также рассказал, что патрулирование над Черным морем было прекращено до 10 октября, а после получения ответа российской стороны было возобновлено, но уже при сопровождении истребителей, передает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных