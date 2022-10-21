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Песков прокомментировал стрельбу Путина на полигоне под Рязанью

Ведомости

Стрельба президента России Владимира Путина из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью не связана с проведением спецоперации на Украине, он часто берет в руки новое оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе конференц-колла один из журналистов спросил Пескова, связано ли посещение полигона со СВО, ведь, по его данным, президент взял оружие в руки второй раз за 20 лет.

«Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие далеко не два раза, а весьма и весьма часто. Такая совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись», – ответил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин попал по мишени, однако затруднился ответить, сколько раз.

Глава государства в четверг побывал на полигоне в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие. Путин посетил стрельбище, чтобы посмотреть, как идут учебные стрельбы, а затем, надев защитные очки и наушники, выстрелил несколько раз по мишени из отечественной снайперской винтовки Драгунова (СВД). Президент также понаблюдал за практическими занятиями по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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