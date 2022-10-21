Песков прокомментировал стрельбу Путина на полигоне под Рязанью

«Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие далеко не два раза, а весьма и весьма часто. Такая совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись», – ответил представитель Кремля.