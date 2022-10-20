Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью
Президент России Владимир Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сделав из нее несколько выстрелов на полигоне под Рязанью, передает ТАСС.
Глава государства в четверг побывал на полигоне в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие. Путин посетил стрельбище, чтобы посмотреть, как идут учебные стрельбы, а затем, надев защитные очки и наушники, выстрелил несколько раз по мишени.
Президент также понаблюдал за практическими занятиями по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее президент сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.
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