Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью

Ранее президент сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.