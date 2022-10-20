Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

В конце сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступят к задачам по контролю ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после боевого слаживания. В оборонном ведомстве также уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступают к подготовке в составе взводов, рот (батарей).