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Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на одном из полигонов в Рязанской области, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, президент проверил ход боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Он также заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям.

Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными военнослужащими десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

В конце сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступят к задачам по контролю ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после боевого слаживания. В оборонном ведомстве также уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступают к подготовке в составе взводов, рот (батарей).

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября, о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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