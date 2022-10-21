В Норвегии выпустили из-под стражи россиян, задержанных за незаконную фотосъемку
В Норвегии освободили из-под стражи четырех россиян, которые были задержаны и арестованы из-за подозрений в незаконной фотосъемке, говорится в сообщении полиции королевства.
В заявлении полиции говорится, что россияне были арестованы после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
«Гипотеза о том, что эти четверо являются туристами, укрепилась после изучения изъятого фотоматериала», — отметили в ведомстве.
Норвежская полиция ранее задержала в аэропорту Тромсе на севере страны гражданина России с двумя дронами. Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели. Правоохранительные органы утверждают, что у задержанного также были изъяты многочисленные карты памяти.
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