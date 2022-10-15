Норвежская полиция задержала россиянина из-за дронов в багаже
Норвежская полиция задержала в аэропорту Тромсе на севере страны еще одного гражданина России с двумя дронами, передает телеканал NRK. Это произошло 14 октября.
«В пятницу утром россиянин был арестован и обвинен в управлении дроном в Норвегии. В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. Это уже второе за неделю задержание россиян с дронами», — говорится в сообщении телеканала (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели.
Правоохранительные органы утверждают, что у задержанного также были изъяты многочисленные карты памяти.
Газета VG со ссылкой на полицию сообщает, что 51-летний мужчина был задержан «с большим количеством фотографий». Он утверждает, что находился на пути в Шпицберген и фотографировал для личных целей.