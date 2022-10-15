Норвежская полиция задержала россиянина из-за дронов в багаже

«В пятницу утром россиянин был арестован и обвинен в управлении дроном в Норвегии. В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. Это уже второе за неделю задержание россиян с дронами», — говорится в сообщении телеканала (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели.