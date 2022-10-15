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Общество

Норвежская полиция задержала россиянина из-за дронов в багаже

Ведомости

Норвежская полиция задержала в аэропорту Тромсе на севере страны еще одного гражданина России с двумя дронами, передает телеканал NRK. Это произошло 14 октября.

«В пятницу утром россиянин был арестован и обвинен в управлении дроном в Норвегии. В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. Это уже второе за неделю задержание россиян с дронами», — говорится в сообщении телеканала (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели.

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Правоохранительные органы утверждают, что у задержанного также были изъяты многочисленные карты памяти.

Газета VG со ссылкой на полицию сообщает, что 51-летний мужчина был задержан «с большим количеством фотографий». Он утверждает, что находился на пути в Шпицберген и фотографировал для личных целей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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