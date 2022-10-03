ФСБ задержала агента СБУ, передававшего данные о российских войсках
ФСБ задержала жителя Херсона, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, 28-летний житель Херсона был завербован ВСУ в 2021 г. С начала военной операции на Украине он собирал данные о местах дислокации, численности подразделений российских военных, а также маршрутах их перемещения на территории Херсонской области, видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.
«Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ», — говорится в сообщении.
ФСБ ранее задержала в Курске гражданина Украины, занимавшегося шпионажем в пользу украинской военной разведки. Дома у подозреваемого изъяли полученные от украинской спецслужбы специальные технические средства, в компьютере и мобильном телефоне обнаружили специальную литературу по снайперской подготовке, выживанию, разведывательно-диверсионной деятельности и партизанской войне.
В августе ведомство также сообщило о задержании в Краснодаре россиянина, занимавшегося шпионажем в пользу СБУ. На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), по которой ему грозит также до 20 тюрьмы.
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