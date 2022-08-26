ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Курске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Курске гражданина Украины, занимавшегося шпионажем в пользу украинской военной разведки, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
«ФСБ РФ...пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности РФ», – приводит сообщение ТАСС.
Дома у подозреваемого изъяли полученные от украинской спецслужбы специальные технические средства, в компьютере и мобильном телефоне обнаружили специальную литературу по снайперской подготовке, выживанию, разведывательно-диверсионной деятельности и партизанской войне.
В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), по ней ему грозит до 20 лет лишения свободы.
19 августа ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина, занимавшегося шпионажем в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), по которой ему грозит также до 20 тюрьмы.
18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.
В марте ФСБ отчиталась о задержании другого человека, которого назвали агентом СБУ, – уроженца Харькова, поступившего в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают Киев.
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