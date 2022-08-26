ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Курске

В марте ФСБ отчиталась о задержании другого человека, которого назвали агентом СБУ, – уроженца Харькова, поступившего в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают Киев.