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ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Курске

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Курске гражданина Украины, занимавшегося шпионажем в пользу украинской военной разведки, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«ФСБ РФ...пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности РФ», – приводит сообщение ТАСС.

Дома у подозреваемого изъяли полученные от украинской спецслужбы специальные технические средства, в компьютере и мобильном телефоне обнаружили специальную литературу по снайперской подготовке, выживанию, разведывательно-диверсионной деятельности и партизанской войне.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), по ней ему грозит до 20 лет лишения свободы.

19 августа ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина, занимавшегося шпионажем в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), по которой ему грозит также до 20 тюрьмы.

18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.

В марте ФСБ отчиталась о задержании другого человека, которого назвали агентом СБУ, – уроженца Харькова, поступившего в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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