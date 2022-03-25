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ФСБ сообщила о задержании агента СБУ под псевдонимом «Малыш»

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Агент Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке «Малыш», пытавшийся собрать сведения об участниках российской спецоперации на Украине, задержан в Москве, сообщило столичное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Задержанного зовут А.В. Рудась, уточнили в ФСБ. Он является уроженцем Харькова и имеет гражданства Украины и Польши.

По данным ФСБ, Рудась приехал в Москву в 2019 г. и ради расширения «возможности для шпионажа» поступил в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают «киевский режим».

Рудась признался в сотрудничестве с СБУ и рассказал, как был завербован, что делал и каким образом передавал информацию, отметили в ФСБ. Также задержанный сообщил, что во время обучения в Академии военного искусства в Варшаве действовал под кличкой «Лис» и предоставлял Агентству разведки Польши данные о студентах из Украины и Белоруссии.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые тот получил по роду деятельности. В ведомстве пояснили, что информация могла использоваться в том числе для совершения диверсий.

Ранее по теме: ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передать Украине секретные данные

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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