ФСБ сообщила о задержании агента СБУ под псевдонимом «Малыш»

Рудась признался в сотрудничестве с СБУ и рассказал, как был завербован, что делал и каким образом передавал информацию, отметили в ФСБ. Также задержанный сообщил, что во время обучения в Академии военного искусства в Варшаве действовал под кличкой «Лис» и предоставлял Агентству разведки Польши данные о студентах из Украины и Белоруссии.