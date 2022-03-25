ФСБ сообщила о задержании агента СБУ под псевдонимом «Малыш»
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке «Малыш», пытавшийся собрать сведения об участниках российской спецоперации на Украине, задержан в Москве, сообщило столичное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Задержанного зовут А.В. Рудась, уточнили в ФСБ. Он является уроженцем Харькова и имеет гражданства Украины и Польши.
По данным ФСБ, Рудась приехал в Москву в 2019 г. и ради расширения «возможности для шпионажа» поступил в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают «киевский режим».
Рудась признался в сотрудничестве с СБУ и рассказал, как был завербован, что делал и каким образом передавал информацию, отметили в ФСБ. Также задержанный сообщил, что во время обучения в Академии военного искусства в Варшаве действовал под кличкой «Лис» и предоставлял Агентству разведки Польши данные о студентах из Украины и Белоруссии.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые тот получил по роду деятельности. В ведомстве пояснили, что информация могла использоваться в том числе для совершения диверсий.