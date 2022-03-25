ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передать Украине секретные данные
Житель Хабаровска задержан за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам во время проведения специальной военной операции на Украине, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В сети опубликованы кадры задержания.
«Хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации», — заявили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые он получил по роду деятельности. В спецслужбе добавили, что они могли использоваться в том числе для совершения диверсий.
Отмечается, что подозреваемому не удалось реализовать свой замысел. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это первое получившее огласку дело о госизмене, возбужденное в связи с военной операцией.
В конце декабря 2021 г. сообщалось, что в Воронежской области арестовали военнослужащего Западного военного округа, предположительно завербованного украинской разведкой. По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России.