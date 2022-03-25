ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передать Украине секретные данные

Отмечается, что подозреваемому не удалось реализовать свой замысел. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это первое получившее огласку дело о госизмене, возбужденное в связи с военной операцией.