В Воронежской области арестован военный по подозрению в работе на разведку Украины

Ранее, 13 декабря, ФСБ сообщила о задержании в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным силовиков, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.