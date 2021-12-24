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В Воронежской области арестован военный по подозрению в работе на разведку Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Воронежской области задержали военнослужащего, предположительно завербованного украинской разведкой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, военнослужащий Западного военного округа собирал сведения о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России. Он был отправлен в СИЗО по решению Воронежского гарнизонного военного суда.

В отношении военного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), наказание по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 13 декабря, ФСБ сообщила о задержании в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным силовиков, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

Ранее по теме: ФСБ задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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