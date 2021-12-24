В Воронежской области арестован военный по подозрению в работе на разведку Украины
Сотрудники ФСБ в Воронежской области задержали военнослужащего, предположительно завербованного украинской разведкой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, военнослужащий Западного военного округа собирал сведения о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России. Он был отправлен в СИЗО по решению Воронежского гарнизонного военного суда.
В отношении военного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), наказание по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее, 13 декабря, ФСБ сообщила о задержании в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным силовиков, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.