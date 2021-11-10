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ФСБ задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители установили, что арестованный с 2017 по 2018 г. по заданию СДУ собирал и передавал гостайну России, в том числе данные о сотрудниках органов ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), пишет ТАСС.

В октябре Верховный суд Крыма приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Мужчину признали виновным в «передаче представителю иностранного государства сведений, которые составляют гостайну».

В мае Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии сИвана Яцкина. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Осужденный не признал вину, а служба безопасности Украины заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.

Ранее по теме: В Крыму обвиняемого в шпионаже приговорили к 12 годам тюрьмы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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