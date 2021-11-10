ФСБ задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Правоохранители установили, что арестованный с 2017 по 2018 г. по заданию СДУ собирал и передавал гостайну России, в том числе данные о сотрудниках органов ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), пишет ТАСС.