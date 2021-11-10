ФСБ задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Ялты по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Правоохранители установили, что арестованный с 2017 по 2018 г. по заданию СДУ собирал и передавал гостайну России, в том числе данные о сотрудниках органов ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), пишет ТАСС.
В октябре Верховный суд Крыма приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Мужчину признали виновным в «передаче представителю иностранного государства сведений, которые составляют гостайну».
В мае Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии сИвана Яцкина. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Осужденный не признал вину, а служба безопасности Украины заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.