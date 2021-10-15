В Крыму обвиняемого в шпионаже приговорили к 12 годам тюрьмы
Верховный суд Крыма приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что в материалах содержится гостайна. Фамилия подсудимого не разглашается. В суде рассказали, что мужчина признан виновным в «передаче представителю иностранного государства сведений, которые составляют гостайну». Приговор еще не вступил в законную силу.
В мае верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии строгого режима Ивана Яцкина. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Осужденный не признал вину. Служба безопасности Украины заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.