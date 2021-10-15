В Крыму обвиняемого в шпионаже приговорили к 12 годам тюрьмы

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что в материалах содержится гостайна. Фамилия подсудимого не разглашается. В суде рассказали, что мужчина признан виновным в «передаче представителю иностранного государства сведений, которые составляют гостайну». Приговор еще не вступил в законную силу.