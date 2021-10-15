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В Крыму обвиняемого в шпионаже приговорили к 12 годам тюрьмы

Ведомости

Верховный суд Крыма приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что в материалах содержится гостайна. Фамилия подсудимого не разглашается. В суде рассказали, что мужчина признан виновным в «передаче представителю иностранного государства сведений, которые составляют гостайну». Приговор еще не вступил в законную силу.

В мае верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии строгого режима Ивана Яцкина. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Осужденный не признал вину. Служба безопасности Украины заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.

Ранее по теме: Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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