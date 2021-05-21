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Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Ведомости

Верховный суд Крыма приговорил жителя полуострова Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Яцкина обвинили в шпионаже в пользу властей Украины.

В суде добавили, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что материалы дела содержат гостайну. Осужденный не признал вину в совершении преступления.

Адвокат Яцкина Николай Полозов сообщил агентству, что его подзащитному засчитают срок содержания под стражей с октября 2019 года «день за день». Вопрос обжалования приговора еще не решен и будет обсуждаться с подзащитным, добавил адвокат. Он отметил, что Яцкин получил срок ниже нижнего предела (ст. 275 УК РФ предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

Служба безопасности Украины ранее заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных