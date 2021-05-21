Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Верховный суд Крыма приговорил жителя полуострова Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Яцкина обвинили в шпионаже в пользу властей Украины.
В суде добавили, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что материалы дела содержат гостайну. Осужденный не признал вину в совершении преступления.
Адвокат Яцкина Николай Полозов сообщил агентству, что его подзащитному засчитают срок содержания под стражей с октября 2019 года «день за день». Вопрос обжалования приговора еще не решен и будет обсуждаться с подзащитным, добавил адвокат. Он отметил, что Яцкин получил срок ниже нижнего предела (ст. 275 УК РФ предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).
Служба безопасности Украины ранее заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.