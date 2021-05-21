Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Адвокат Яцкина Николай Полозов сообщил агентству, что его подзащитному засчитают срок содержания под стражей с октября 2019 года «день за день». Вопрос обжалования приговора еще не решен и будет обсуждаться с подзащитным, добавил адвокат. Он отметил, что Яцкин получил срок ниже нижнего предела (ст. 275 УК РФ предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).