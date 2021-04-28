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Суд арестовал россиянина Кабанова по обвинению в госизмене

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Сергея Кабанова по обвинению в государственной измене, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Кабанов Сергей Сергеевич арестован до 28.06.2021», — заявили в суде.

Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), обвинение по которой предъявлено Кабанову, в случае доказательства вины предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Под статью о госизмене подпадают шпионаж, выдача иностранному государству или организации государственной тайны, а также оказание им финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Как уточнили «РИА Новости», заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее, 31 марта, Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова за государственную измену. Кроме того, по той же статье срок в 12,5 года колонии строгого режима 14 апреля получил Александр Воробьев — бывший помощник экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова.

Ранее по теме: Экс-помощника полпреда президента в УрФО осудили на 12,5 года за госизмену

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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