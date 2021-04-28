Суд арестовал россиянина Кабанова по обвинению в госизмене
Лефортовский районный суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Сергея Кабанова по обвинению в государственной измене, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Кабанов Сергей Сергеевич арестован до 28.06.2021», — заявили в суде.
Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), обвинение по которой предъявлено Кабанову, в случае доказательства вины предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Под статью о госизмене подпадают шпионаж, выдача иностранному государству или организации государственной тайны, а также оказание им финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
Как уточнили «РИА Новости», заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее, 31 марта, Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова за государственную измену. Кроме того, по той же статье срок в 12,5 года колонии строгого режима 14 апреля получил Александр Воробьев — бывший помощник экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова.