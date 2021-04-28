Суд арестовал россиянина Кабанова по обвинению в госизмене

Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), обвинение по которой предъявлено Кабанову, в случае доказательства вины предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Под статью о госизмене подпадают шпионаж, выдача иностранному государству или организации государственной тайны, а также оказание им финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.