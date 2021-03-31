Суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Петушкова по делу о госизмене
Московский городской суд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
На прениях сторон гособвинение просило приговорить Петушкова к 12 годам колонии с ограничением свободы сроком на два года. Подробности о деле неизвестны, в нем есть материалы под грифом «совершенно секретно». Дело рассматривали в закрытом режиме
«Московский городской суд признал виновным С. В. Петушкова в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года», — сообщили в суде.
Ранее ТАСС сообщал, что Петушкову 36 лет, он уроженец Одинцовского района Подмосковья. Мужчину заключили под стражу 25 июня 2019 г.