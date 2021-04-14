Экс-помощника полпреда президента в УрФО осудили на 12,5 года за госизмену
Московский городской суд приговорил с 12,5 года колонии строгого режима Александра Воробьева — бывшего помощника экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова — за государственную измену, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«14 апреля 2021 года Московский городской суд вынес приговор, которым признал виновным А. В. Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьев А. В. лишен классного чина — действительный государственный советник РФ 3 класса», — заявили в Мосгорсуде.
Прокурор требовал осудить Воробьева на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и наложением штрафа. Слушание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».
Воробьев был арестован по подозрению в госизмене 5 июля 2019 г. Тогда собеседник «Ведомостей» в спецслужбах сообщил, что это самый высокопоставленный гражданский чиновник, задержанный за госизмену, по крайней мере за последние десять лет. Обстоятельства дела против него не разглашались, так как данная информация засекречена.
По информации издания «Новый Калининград», Воробьев много лет был близок к Цуканову, они уроженцы города Гусева в Калининградской области. В 2010 г., когда Цуканов занял пост губернатора Калининградской области, Воробьев стал официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона, после отставки Цуканова с поста губернатора лишился поста, но некоторое время оставался советником нового врио губернатора Антона Алиханова.
В 2016 г. Цуканов стал полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. В 2017 г. Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, но с января 2018 г. стал руководителем аппарата Цуканова, который был помощником президента. А с июля того же года — его помощником как полпреда уже в УрФО. Он занимал эту должность до ноября 2020 г. Сейчас он старший вице-президент «Ростелекома».