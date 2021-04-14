Экс-помощника полпреда президента в УрФО осудили на 12,5 года за госизмену

В 2016 г. Цуканов стал полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. В 2017 г. Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, но с января 2018 г. стал руководителем аппарата Цуканова, который был помощником президента. А с июля того же года — его помощником как полпреда уже в УрФО. Он занимал эту должность до ноября 2020 г. Сейчас он старший вице-президент «Ростелекома».