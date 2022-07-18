В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя ЛНР

В мае сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении серии терактов на территории России. 12 мая сотрудники ведомства сообщили о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объекта инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Он признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.