В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя ЛНР
Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении говорится, что мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.
В ФСБ отмечают, что в 2017-2018 гг. мужчина принимал участие в военных действиях в Донбассе. В 2018 г. его завербовали сотрудники украинской контрразведки и задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории ДНР и ЛНР.
В мае сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении серии терактов на территории России. 12 мая сотрудники ведомства сообщили о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объекта инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Он признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.
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