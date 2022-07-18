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В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя ЛНР

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.

В ФСБ отмечают, что в 2017-2018 гг. мужчина принимал участие в военных действиях в Донбассе. В 2018 г. его завербовали сотрудники украинской контрразведки и задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории ДНР и ЛНР.

В мае сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении серии терактов на территории России. 12 мая сотрудники ведомства сообщили о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объекта инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Он признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных