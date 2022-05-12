ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Курске
Федеральная служба безопасности задержала жителя Курской области, который готовил теракт на территории объектов инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Задержанный признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.
Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и патроны к нему, нацистскую литературу и другие улики, которые подтверждают его противоправную деятельность. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).
Накануне ФСБ сообщила, что задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который планировал совершить теракт в канун 9 мая.