ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Курске

Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и патроны к нему, нацистскую литературу и другие улики, которые подтверждают его противоправную деятельность. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).