ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 мая
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который планировал совершить теракт в канун 9 мая, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации "Правый сектор", гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
По мнению следствия, после теракта задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. В доме злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора». Следствие возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.
9 мая СКР сообщил, что российские военные в Херсоне задержали мужчину, который планировал совершить теракт 9 мая. Задержанный подтвердил свою причастность к изготовлению коктейлей Молотова и рассказал, что действовал под давлением подразделений территориальной обороны Украины.