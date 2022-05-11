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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 мая

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который планировал совершить теракт в канун 9 мая, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации "Правый сектор", гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

По мнению следствия, после теракта задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. В доме злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора». Следствие возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. 

9 мая СКР сообщил, что российские военные в Херсоне задержали мужчину, который планировал совершить теракт 9 мая. Задержанный подтвердил свою причастность к изготовлению коктейлей Молотова и рассказал, что действовал под давлением подразделений территориальной обороны Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных