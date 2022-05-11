ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 мая

По мнению следствия, после теракта задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. В доме злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора». Следствие возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.