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СКР сообщил о задержании мужчины в Херсоне за подготовку теракта 9 мая

Ведомости

Российские военные задержали в Херсоне мужчину, который планировал совершить теракт в городе 9 мая, сообщил СКР. Глава комитета Александр Бастрыкин поручил запросить в Минобороны России информацию о задержанном.

По данным министерства, в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки, документацию и специальную литературу, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.

«По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — сообщили в СК.

В пресс-службе отметили, что ведомство вместе с Минобороны изучит имеющиеся данные, чтобы установить других причастных к организации теракта и привлечь их к ответственности.

29 апреля ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), который планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка. В доме злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, которые подтверждают его преступные намерения, рассказали в ФСБ. Задержанный признался в подготовке теракта, против него возбудили уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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