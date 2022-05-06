СКР сообщил о задержании мужчины в Херсоне за подготовку теракта 9 мая
Российские военные задержали в Херсоне мужчину, который планировал совершить теракт в городе 9 мая, сообщил СКР. Глава комитета Александр Бастрыкин поручил запросить в Минобороны России информацию о задержанном.
По данным министерства, в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки, документацию и специальную литературу, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.
«По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — сообщили в СК.
В пресс-службе отметили, что ведомство вместе с Минобороны изучит имеющиеся данные, чтобы установить других причастных к организации теракта и привлечь их к ответственности.
29 апреля ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), который планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка. В доме злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, которые подтверждают его преступные намерения, рассказали в ФСБ. Задержанный признался в подготовке теракта, против него возбудили уголовное дело.