СКР сообщил о задержании мужчины в Херсоне за подготовку теракта 9 мая

29 апреля ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), который планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка. В доме злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, которые подтверждают его преступные намерения, рассказали в ФСБ. Задержанный признался в подготовке теракта, против него возбудили уголовное дело.