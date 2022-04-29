ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии

28 апреля ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ в Симферополе. По данным спецслужбы, у задержанного изъято самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами. Также была обнаружена переписка с украинскими пособниками, в ходе которой они обсуждали планируемый теракт.