ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии
Сотрудники ФСБ задерджали в Карачаево-Черкессии сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Мужчину задержали при подготовке к теракту в Карачаевске, задержанный признался в подготовке нападения. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
В доме задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, которые подтверждают его преступные намерения, рассказали в ФСБ.
28 апреля ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ в Симферополе. По данным спецслужбы, у задержанного изъято самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами. Также была обнаружена переписка с украинскими пособниками, в ходе которой они обсуждали планируемый теракт.