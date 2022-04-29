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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии

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Сотрудники ФСБ задерджали в Карачаево-Черкессии сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт на объектах органов власти и правопорядка, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчину задержали при подготовке к теракту в Карачаевске, задержанный признался в подготовке нападения. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). 

В доме задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, которые подтверждают его преступные намерения, рассказали в ФСБ.

28 апреля ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ в Симферополе. По данным спецслужбы, у задержанного изъято самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами. Также была обнаружена переписка с украинскими пособниками, в ходе которой они обсуждали планируемый теракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных