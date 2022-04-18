ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).