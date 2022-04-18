ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии
Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии троих сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракт на объекте органов власти, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Силовики изъяли в домах задержанных компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схему с «объектом террористического устремления», средства связи, в которых был «террористический контент», интернет-инструкции по изготовлению средств террора и переписка с боевиками о планируемом преступлении.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту в составе группы лиц), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
15 апреля ФСБ сообщила о задержании четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Калужской области. Один из задержанных, как утверждали в ФСБ, планировал теракт на военных объектах региона «по указанию зарубежных эмиссаров».
13 апреля ФСБ задержала в Ставропольском крае сторонника террористической организации, который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре региона. У мужчины изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он планировал использовать для изготовления бомбы. Задержанный действовал по указанию зарубежных эмиссаров, отметили в ФСБ.