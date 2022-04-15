ФСБ задержала в Калужской области четырех членов террористической группировки

Силовики обнаружили в тайнике задержанных компоненты самодельного взрывного устройства. В изъятых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению бомбы, а также переписка с террористами, которые находятся на Ближнем Востоке. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.