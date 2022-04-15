ФСБ задержала в Калужской области четырех членов террористической группировки
Федеральная служба безопасности задержала в Калужской области четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил Центр общественных связей ФСБ. Один из задержанных планировал теракт на военных объектах региона.
«На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона», — заявили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
Силовики обнаружили в тайнике задержанных компоненты самодельного взрывного устройства. В изъятых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению бомбы, а также переписка с террористами, которые находятся на Ближнем Востоке. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
13 апреля ФСБ задержала в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ, который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре региона. У мужчины изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых он планировал изготовить самодельную бомбу. Задержанный действовал по указанию зарубежных эмиссаров, отметили в ФСБ.