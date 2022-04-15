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ФСБ задержала в Калужской области четырех членов террористической группировки

Ведомости

Федеральная служба безопасности задержала в Калужской области четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил Центр общественных связей ФСБ. Один из задержанных планировал теракт на военных объектах региона.

«На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона», — заявили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Силовики обнаружили в тайнике задержанных компоненты самодельного взрывного устройства. В изъятых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению бомбы, а также переписка с террористами, которые находятся на Ближнем Востоке. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

13 апреля ФСБ задержала в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ, который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре региона. У мужчины изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых он планировал изготовить самодельную бомбу. Задержанный действовал по указанию зарубежных эмиссаров, отметили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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