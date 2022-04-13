ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
У мужчины изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых он якобы планировал изготовить самодельную бомбу. Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к теракту).
Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании двух крымчан за распространение экстремистских публикаций в социальных сетях. По данным ведомства, один из подозреваемых — житель Бахчисарая, который разместил призыв к убийству депутатов Госдумы на своей странице во «ВКонтакте». Второй, житель поселка Раздольное, публиковал посты и комментарии с пропагандой запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».
1 апреля сотрудники ФСБ задержали 10 сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам» сразу в девяти регионах страны — Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях. В ведомстве утверждали, что задержанные создали «разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу» денег на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые под прикрытием благотворительности направлялись боевикам в Сирию.