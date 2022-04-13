ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании двух крымчан за распространение экстремистских публикаций в социальных сетях. По данным ведомства, один из подозреваемых — житель Бахчисарая, который разместил призыв к убийству депутатов Госдумы на своей странице во «ВКонтакте». Второй, житель поселка Раздольное, публиковал посты и комментарии с пропагандой запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».