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ФСБ задержала сторонника ИГ в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта

Ведомости

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который планировал устроить теракт на транспортной инфраструктуре региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

У мужчины изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых он якобы планировал изготовить самодельную бомбу. Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к теракту).

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании двух крымчан за распространение экстремистских публикаций в социальных сетях. По данным ведомства, один из подозреваемых — житель Бахчисарая, который разместил призыв к убийству депутатов Госдумы на своей странице во «ВКонтакте». Второй, житель поселка Раздольное, публиковал посты и комментарии с пропагандой запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».

1 апреля сотрудники ФСБ задержали 10 сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам» сразу в девяти регионах страны — Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях. В ведомстве утверждали, что задержанные создали «разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу» денег на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые под прикрытием благотворительности направлялись боевикам в Сирию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных