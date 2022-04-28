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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, у задержанного изъято самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами, пишет ТАСС.

По данным силовиков, задержанный — местный житель 1988 года рождения. ФСБ называет его бывшим военнослужащим морской пехоты Вооруженных сил Украины, а также сторонником неонацизма. Он, как сказано в сообщении, «осуществлявлял по указанию националистов подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя».

В ведомстве также сообщили, что в ходе обысков у мужчины изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. Также была обнаружена переписка с украинскими пособниками, в ходе которой они обсуждали планируемый теракт.

21 апреля ФСБ сообщила, что задержала в Симферополе россиянина, который планировал подорвать железнодорожные пути. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). В доме задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных