ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе

В ведомстве также сообщили, что в ходе обысков у мужчины изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. Также была обнаружена переписка с украинскими пособниками, в ходе которой они обсуждали планируемый теракт.