ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Задержанный – гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).