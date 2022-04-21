ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму
В Симферополе ФСБ России задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который готовил подрыв железнодорожных путей, сообщили в ведомстве.
Задержанный – гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
По месту жительства задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».