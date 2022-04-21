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ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Ведомости

В Симферополе ФСБ России задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который готовил подрыв железнодорожных путей, сообщили в ведомстве.

Задержанный – гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По месту жительства задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных