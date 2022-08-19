ФСБ задержала в Краснодаре работавшего на СБУ россиянина за шпионаж
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Краснодаре россиянина, занимавшегося шпионажем в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Арчи", который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», – цитирует сообщение ТАСС.
В спецслужбе считают, что задержанный неоднократно передавал за рубеж данные, которые могут быть использованы против безопасности России. На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее 5 августа ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), который, по данным правоохранителей, планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины.
18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.
В марте ФСБ отчиталась о задержании другого человека, которого назвали агентом СБУ, – уроженца Харькова, поступившего в один из главных вузов города на факультет политологии. Для СБУ он собирал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают Киев.
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