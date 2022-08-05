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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Карачаево-Черкессии сторонника украинской организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), готовившего теракт, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, теракт готовился против правоохранительных органов республики и военных. Задержанный молодой человек 1992 г. р. по указанию организации планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины. Он уже признал вину.

При обыске у него дома и в тайнике сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты бомб, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям и переписка с участниками «Правого сектора». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участие в экстримистской организации.

29 июля в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Липецкой области также сторонниками «Правого сектора» – были задержаны три человека. Он прибыли в Россию с Украины и готовили теракт на автостанции «Сокол».

Также 22 июля в Крыму спецслужбы России задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил (ВС) РФ. Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки.

18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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