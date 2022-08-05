В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии

При обыске у него дома и в тайнике сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты бомб, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям и переписка с участниками «Правого сектора». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участие в экстримистской организации.