В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Карачаево-Черкессии сторонника украинской организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), готовившего теракт, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, теракт готовился против правоохранительных органов республики и военных. Задержанный молодой человек 1992 г. р. по указанию организации планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины. Он уже признал вину.
При обыске у него дома и в тайнике сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты бомб, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям и переписка с участниками «Правого сектора». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участие в экстримистской организации.
29 июля в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Липецкой области также сторонниками «Правого сектора» – были задержаны три человека. Он прибыли в Россию с Украины и готовили теракт на автостанции «Сокол».
Также 22 июля в Крыму спецслужбы России задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил (ВС) РФ. Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки.
18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.