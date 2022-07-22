В Крыму задержали планировавшего диверсии против военных жителя Петербурга
На полуострове Крым спецслужбы России задержали петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.
«На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины», — рассказали в УФСБ.
Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки. Как считают в ФСБ, петербуржец поддерживал связь с украинскими военными формированиями и планировал участвовать вместе с ними в диверсиях, в том числе против мирного населения.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения сейчас решается.
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