Газета
Политика

В Крыму задержали планировавшего диверсии против военных жителя Петербурга

Ведомости

На полуострове Крым спецслужбы России задержали петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

«На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины», — рассказали в УФСБ.

Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки. Как считают в ФСБ, петербуржец поддерживал связь с украинскими военными формированиями и планировал участвовать вместе с ними в диверсиях, в том числе против мирного населения. 

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения сейчас решается.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных