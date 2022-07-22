В Крыму задержали планировавшего диверсии против военных жителя Петербурга

Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки. Как считают в ФСБ, петербуржец поддерживал связь с украинскими военными формированиями и планировал участвовать вместе с ними в диверсиях, в том числе против мирного населения.