В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Липецкой области
ФСБ сообщила о задержании троих участников диверсионно-разведывательной группы «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Отмечается, что задержанные прибыли в Россию с Украины и готовили теракт на автостанции «Сокол» в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — сообщили в ФСБ.
Отмечается, что все трое были членами группы, созданной «Правым сектором», который курировался из Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ заявляют, что диверсионная группа должна была подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в месте большого скопления людей.
Внутри тайника группы были обнаружены части самодельной взрывчатки, а также их переписки с участниками «Правого сектора». Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовные дела по трем статьям.
18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.
Также 22 июля на полуострове Крым спецслужбы России задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС РФ. Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки.
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