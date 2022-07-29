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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Липецкой области

Ведомости

ФСБ сообщила о задержании троих участников диверсионно-разведывательной группы «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Отмечается, что задержанные прибыли в Россию с Украины и готовили теракт на автостанции «Сокол» в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что все трое были членами группы, созданной «Правым сектором», который курировался из Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ заявляют, что диверсионная группа должна была подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в месте большого скопления людей.

Внутри тайника группы были обнаружены части самодельной взрывчатки, а также их переписки с участниками «Правого сектора». Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовные дела по трем статьям.

18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.

Также 22 июля на полуострове Крым спецслужбы России задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС РФ. Россиянин, по данным спецслужб, уволился с работы, приобрел средства первой медпомощи, купил камуфляж, а также прошел ускоренные курсы медицинской, огневой и тактической подготовки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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