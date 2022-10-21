Франция выйдет из Европейской энергетической хартии

По словам Макрона, такое решение было принято для ускорения зеленого перехода в сфере энергетики. Он также рассказал, что власти Франции, Испании и Португалии решили отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого Франция и Испания создадут «коридор зеленой энергии» между странами.