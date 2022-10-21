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Политика

Франция выйдет из Европейской энергетической хартии

Ведомости

Франция решила выйти из договора о Европейской энергетической хартии. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. 

«Я бы хотел заявить здесь четко о том, что Франция приняла решение выйти из договора о [Европейской] энергетической хартии», — сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС (цитата по ТАСС).

По словам Макрона, такое решение было принято для ускорения зеленого перехода в сфере энергетики. Он также рассказал, что власти Франции, Испании и Португалии решили отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого Франция и Испания создадут «коридор зеленой энергии» между странами.

Макрон пояснил, что решение позволит Франции достичь краткосрочных целей, включая снижение цен на электроэнергию. В то же время такая политика соответствует целям страны по защите климата и реиндустриализации.

Ранее о желании выйти из Европейской энергетической хартии заявили власти Нидерландов, Испании и Польши. В 2016 г. из договора вышла Италия. В Нидерландах заявили, что договор препятствует выполнению Парижского соглашения по климату, которое было принято в 2015 г.

Европейская энергетическая хартия касается межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе. Еще в 1994 г. соглашение подписала Россия, однако так и не ратифицировала его. В 2009-м РФ официально отказалась от участия в договоре. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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