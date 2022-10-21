Франция выйдет из Европейской энергетической хартии
Франция решила выйти из договора о Европейской энергетической хартии. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
«Я бы хотел заявить здесь четко о том, что Франция приняла решение выйти из договора о [Европейской] энергетической хартии», — сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС (цитата по ТАСС).
По словам Макрона, такое решение было принято для ускорения зеленого перехода в сфере энергетики. Он также рассказал, что власти Франции, Испании и Португалии решили отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого Франция и Испания создадут «коридор зеленой энергии» между странами.
Макрон пояснил, что решение позволит Франции достичь краткосрочных целей, включая снижение цен на электроэнергию. В то же время такая политика соответствует целям страны по защите климата и реиндустриализации.
Ранее о желании выйти из Европейской энергетической хартии заявили власти Нидерландов, Испании и Польши. В 2016 г. из договора вышла Италия. В Нидерландах заявили, что договор препятствует выполнению Парижского соглашения по климату, которое было принято в 2015 г.
Европейская энергетическая хартия касается межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе. Еще в 1994 г. соглашение подписала Россия, однако так и не ратифицировала его. В 2009-м РФ официально отказалась от участия в договоре.
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